На Буковині засудили чоловіка за вбивство молодшого брата
Суд визнав жителя Чернівецького району винним в умисному вбивстві брата
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
У серпні минулого року між двома братами – жителями села Борівці Чернівецького району, на ґрунті ревнощів виникла суперечка, під час якої старший наніс не менше 9 ударів ножем молодшому брату. Від отриманих поранень 30-річний чоловік помер.
Свою вину 32-річному обвинувачений визнав повністю. Суд призначив йому 8 років вʼязниці.
Нагадаємо, раніше у Харкові 22-річного хлопця засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох людей, серед них — його 10-річна сестра. Трьох жертв зловмисник зарізав, ще одну людину він збив на смерть на "зебрі", коли намагався втекти на викраденому авто.
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