Житель Києва знайшов боєприпаси на смітнику
Жителі Києва продовжують виявляти вибухонебезпечні знахідки. З повідомленням про виявлення боєприпасів до поліції звернувся житель Шевченківського району столиці
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Повідомлення про виявлення небезпечних предметів у Шевченківському районі правоохоронці отримали 6 січня. Чоловік виявив біля сміттєвих баків ймовірні боєприпаси.
Поліцейські, які прибули за адресою, огородили місце події та викликали відповідні служби.
У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно дотримувати низки правил:
- повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
- позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;
- негайно повідомити про вибухівку спецслужби.
Також поліцейські закликають у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення. Очікувати фахівців потрібно на безпечній відстані від предмета.
Нагадаємо, раніше житель Києва знайшов мішок з боєприпасами в гаражному кооперативі.