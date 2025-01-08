Житель Києва знайшов боєприпаси на смітнику

фото: поліція

Жителі Києва продовжують виявляти вибухонебезпечні знахідки. З повідомленням про виявлення боєприпасів до поліції звернувся житель Шевченківського району столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Повідомлення про виявлення небезпечних предметів у Шевченківському районі правоохоронці отримали 6 січня. Чоловік виявив біля сміттєвих баків ймовірні боєприпаси.

Поліцейські, які прибули за адресою, огородили місце події та викликали відповідні служби.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно дотримувати низки правил:

повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;

позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;

негайно повідомити про вибухівку спецслужби.

Також поліцейські закликають у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення. Очікувати фахівців потрібно на безпечній відстані від предмета.

Нагадаємо, раніше житель Києва знайшов мішок з боєприпасами в гаражному кооперативі.