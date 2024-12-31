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Российские войска утром, 31 декабря, запустили ракеты в направлении Киева. В столице раздались взрывы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, сообщалось о скоростных целях в направлении Киева и Василькова.

В настоящее время также объявлено об угрозе применения врагом баллистического вооружения по всей территории Украины.

В КГВА предупредили жителей города о работе противовоздушной обороны.

Карта воздушных тревог на эту минуту выглядит так.

Добавим, что россияне нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами ночью 31 декабря.