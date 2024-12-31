В Киеве прогремели взрывы — враг наносит ракетный удар
Российские войска утром, 31 декабря, запустили ракеты в направлении Киева. В столице раздались взрывы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В частности, сообщалось о скоростных целях в направлении Киева и Василькова.
В настоящее время также объявлено об угрозе применения врагом баллистического вооружения по всей территории Украины.
В КГВА предупредили жителей города о работе противовоздушной обороны.
Карта воздушных тревог на эту минуту выглядит так.
Добавим, что россияне нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами ночью 31 декабря.
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