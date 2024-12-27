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27 грудня 2024, 03:34

Житель Хмельниччини намагався продати в інтернеті артефакт, якому понад 1500 років

27 грудня 2024, 03:34
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фото: Офіс генпрокурора
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У Хмельницькій області попередили незаконний продаж на інтернет-аукціоні артефакту часів Великого переселення народів

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці запобігли протиправному продажу дорогоцінного артефакту – срібної накладки 425-450 років. Унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.

Як розповіли у відомстві, предмети подібного стилю, який має назву "стиль Сьоздала”, вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів.

Географія поширення таких знахідок різноманітна – Волинь, Крим, Скандинавія, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні екземпляри, яких на сьогодні немає у колекції музею.

Під час перевірки правоохоронні органи встановили дані продавця та вилучили артефакт.

Правоохоронці ведуть розслідування за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї.

В ОГП нагадують, що культурні цінності – це об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають охороні відповідно до законодавства України. Згідно з законом, у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава. А особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до 20% від його вартості.

Нагадаємо, раніше на кордоні затримали жительку Львова, яка намагалася вивезти з України старовинні книги.

Хмельницька область музей історія артефакти культурна цінність
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