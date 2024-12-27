Из Аллеи городов-героев в Киеве убрали Москву и Минск

фото: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне демонтировал названия городов Москва и Минск и изображение советской медали "Золотая звезда" на Аллее городов-героев в столице.

Об этом сообщила пресс-служба музея, передает RegioNews.

"Сегодня музей войны предпринял чрезвычайно важный и символический шаг – демонтаж букв, которыми изложены названия городов и изображения советской медали Золотая Звезда на Аллее городов-героев", – говорится в сообщении.



Специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследование, на основе которого сформировали паспорт обследования состояния сохранения бронзовых накладных элементов медалей Золотая звезда и текстовых надписей и определили необходимость их демонтажа и проведения реставрации.

Термин Город-Герой в СССР утвердился в 1965 году. Первыми городами, получившими такое звание, стали Ленинград (ныне - Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев, Москва.

"Стоит отметить, что не было определено никаких критериев по работе комиссий, которые принимали решение о присвоении звания Город-Герой. Отмечания городов носили хаотичный характер и использовались чисто с идеологической целью - имплементацией мифа о "Великой Отечественной войне", - подчеркнули в музее.

Напомним, Кременчугский городской совет принял решение о демонтаже памятника матросам Днепровской военной флотилии 1938 года, установленного в Крюковском районе города.

Ранее в Запорожье был выставлен на продажу памятник Ленину. Вместе с памятником также продавались четыре бронзовые скульптуры и буквы, которые раньше были на монументе. Их стартовая цена – более 10 миллионов гривен. Однако желающих купить скульптуру не было.