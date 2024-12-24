У Києві чоловік запускав феєрверки прямо з вікна багатоповерхівки

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Інцидент стався вчора ввечері, 23 грудня, у багатоповерховому будинку в Подільському районі столиці. Хулігана затримали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Виявилося, що феєрверк запускав мешканець квартири на одинадцятому поверсі будинку по проспекту Василя Порика. 43-річний киянин був п'яний.

"Фігурант поводив себе агресивно, а свої дії пояснив, що таким чином відпочиває і запустив феєрверк заради веселощів", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали хулігана. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Поліцейські вкотре нагадують, що на період дії воєнного стану використання піротехніки в Україні заборонено.

Нагадаємо, раніше поліцейські розшукали жителя Рівного, який ввечері 27 жовтня запустив феєрверк. 17-річний підліток зізнався у скоєному.