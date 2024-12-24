У Києві чоловік запускав феєрверки прямо з вікна багатоповерхівки
Інцидент стався вчора ввечері, 23 грудня, у багатоповерховому будинку в Подільському районі столиці. Хулігана затримали
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.
Виявилося, що феєрверк запускав мешканець квартири на одинадцятому поверсі будинку по проспекту Василя Порика. 43-річний киянин був п'яний.
"Фігурант поводив себе агресивно, а свої дії пояснив, що таким чином відпочиває і запустив феєрверк заради веселощів", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали хулігана. Слідчі розпочали кримінальне провадження.
Поліцейські вкотре нагадують, що на період дії воєнного стану використання піротехніки в Україні заборонено.
Нагадаємо, раніше поліцейські розшукали жителя Рівного, який ввечері 27 жовтня запустив феєрверк. 17-річний підліток зізнався у скоєному.