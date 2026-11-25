Фото: ДСНС

У Запоріжжі внаслідок комбінованого російського удару постраждали семеро людей, зокрема одна дитина. Пошкоджені приватні будинки та 15 транспортних засобів

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

За однією з адрес частково зруйновані вісім приватних житлових будинків. Подальшого горіння не було.

За іншою адресою внаслідок удару загорілися приміщення господарчої споруди та автомобіль.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 15 транспортних засобів.

Психологи ДСНС надали допомогу 14 громадянам.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місцях подій працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, що російські військові атакували автомобіль бригади ДТЕК поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровської області. У момент удару енергетики оглядали лінії електропередачі.