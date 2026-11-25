В Укренерго назвали графіки відключень на 26 листопада
В Україні у четвер, 25 листопада, продовжать діяти графіки відключення світла. Причина - наслідки російських атак
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
26 листопада в частині областей діятимуть такі обмеження споживання електроенергії:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черг).
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть енергетики.
Нагадаємо, раніше після чергової атаки росіян в Україні стався масовий блекаут. Особливо складну ситуацію фіксували у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.
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