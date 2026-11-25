Фото: СБУ

На Харківщині суд призначив 11 років ув’язнення чоловіку, який під час російської окупації Ізюма добровільно вступив до псевдопідрозділу "МВС РФ" та допомагав загарбникам переслідувати місцевих жителів

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews.

Колаборанта також позбавили права обіймати посади в органах державної влади та правоохоронних органах на строк до 12 років і конфіскували його майно.

За даними слідства, засуджений — місцевий безробітний, який після захоплення Ізюма у 2022 році перейшов на бік росіян та добровільно вступив до окупаційної "філії МВС РФ".

Там його призначили "інспектором дорожньо-патрульної служби", хоча фактично він виконував обов'язки так званого дільничного.

Перебуваючи на цій посаді, чоловік допомагав окупантам викрадати місцевих жителів і грабувати їхнє майно під виглядом обшуків за сфабрикованими справами.

Крім того, він патрулював вулиці Ізюма, виявляв учасників руху опору та сприяв їхньому незаконному ув’язненню.

За співпрацю з росіянами колаборант отримував продовольчі пайки російської армії та зарплату в рублях.

Співробітники СБУ затримали чоловіка у жовтні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільненому Ізюмі.

Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. З урахуванням співпраці зі слідством йому призначили 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах державної влади й правоохоронних органах строком до 12 років.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.