Викрадав людей і грабував майно: на Харківщині засудили поплічника окупантів
На Харківщині суд призначив 11 років ув’язнення чоловіку, який під час російської окупації Ізюма добровільно вступив до псевдопідрозділу "МВС РФ" та допомагав загарбникам переслідувати місцевих жителів
Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews.
Колаборанта також позбавили права обіймати посади в органах державної влади та правоохоронних органах на строк до 12 років і конфіскували його майно.
За даними слідства, засуджений — місцевий безробітний, який після захоплення Ізюма у 2022 році перейшов на бік росіян та добровільно вступив до окупаційної "філії МВС РФ".
Там його призначили "інспектором дорожньо-патрульної служби", хоча фактично він виконував обов'язки так званого дільничного.
Перебуваючи на цій посаді, чоловік допомагав окупантам викрадати місцевих жителів і грабувати їхнє майно під виглядом обшуків за сфабрикованими справами.
Крім того, він патрулював вулиці Ізюма, виявляв учасників руху опору та сприяв їхньому незаконному ув’язненню.
За співпрацю з росіянами колаборант отримував продовольчі пайки російської армії та зарплату в рублях.
Співробітники СБУ затримали чоловіка у жовтні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільненому Ізюмі.
Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. З урахуванням співпраці зі слідством йому призначили 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах державної влади й правоохоронних органах строком до 12 років.
Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.