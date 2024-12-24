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24 декабря 2024, 13:15

В Киеве мужчина запускал фейерверки прямо из окна многоэтажки

24 декабря 2024, 13:15
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел вчера вечером, 23 декабря, в многоэтажном здании в Подольском районе столицы. Хулигана задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Оказалось, что фейерверк запускал житель квартиры на одиннадцатом этаже дома по проспекту Василия Порика. 43-летний киевлянин был пьян.

"Фигурант вел себя агрессивно, а свои действия объяснил, что таким образом отдыхает и запустил фейерверк ради веселья", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали хулигана. Следователи начали уголовное производство.

Полицейские еще раз напоминают, что на период действия военного положения использование пиротехники в Украине запрещено.

Напомним, ранее полицейские разыскали жителя Ровно, который вечером 27 октября запустил фейерверк. 17-летний подросток признался в содеянном.

Киев полиция задержание инцидент хулиганство фейерверк
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