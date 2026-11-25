Фото: Нацполіція

На Полтавщині поліцейські вибухотехніки спільно з піротехніками ДСНС знищили бойові частини російських безпілотників та суббоєприпаси, виявлені після чергового масованого удару РФ по Україні

Про це повідомили у Національній поліції України, передає RegioNews.

Небезпечні об’єкти виявили на території області. Для їхнього знищення фахівці провели контрольований підрив із залученням наземного роботизованого комплексу.

У поліції закликали громадян бути особливо обережними під час перебування в лісах, лісосмугах та на полях, де можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

У разі виявлення підозрілого предмета не можна наближатися до нього чи торкатися його. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити екстрені служби за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, що у Подільському районі столиці вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, який 19 листопада влучив у житловий будинок.