Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригад

Українські військові зірвали спробу російських окупантів прорвати оборону в районі селища Добропілля Покровського району Донецької області. Загарбники атакували позиції Сил оборони за підтримки двох одиниць бронетехніки, однак зазнали втрат у техніці та живій силі

Про це повідомили у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ та оприлюднили відео бойової роботи, передає RegioNews.

Штурм відбувся на південних околицях Добропілля. Скориставшись складними погодними умовами, росіяни спробували атакувати українські позиції силами 11 військовослужбовців за підтримки двох одиниць бронетехніки.

"Прорвати передній край оборони противнику не вдалося", — зазначили у бригаді.

Військові розповіли, що окупанти розраховували на сильний вітер та погану погоду, які, на їхню думку, унеможливлювали використання українських безпілотників.

"Ворог був впевнений, що при таких погодних умовах з сильним вітром, жодного дрона не може бути в повітрі. Помилявся", — наголосили десантники.

Рух російської колони завчасно виявив патрульний розрахунок FPV-дронів, який завдав першого удару. Після цього окупанти перегрупувалися в іншу бронемашину та спробували продовжити рух у напрямку Добропілля.

Однак техніка підірвалася на мінному загородженні, а вцілілі російські піхотинці розосередилися у найближчій лісосмузі.

Завдяки злагодженій роботі екіпажів безпілотників різних підрозділів Сил оборони наступ росіян остаточно зупинили. За даними 25-ї бригади, окупанти зазнали втрат у техніці та особовому складі.

Нагадаємо, протягом 20 листопада та в ніч проти 21 листопада Сили оборони України уразили склад боєприпасів, два пункти управлінняросійських військ та автомобільний міст через Сіверський Донець.