На Миколаївщині через атаку російських дронів знеструмлені 85 населених пунктів
У Миколаївській області внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру без електропостачання залишилися 85 населених пунктів Миколаївського району
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, передає RegioNews.
За його словами, російські війська атакували область безпілотниками типу Shahed. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури.
"Наразі знеструмлено 85 н. п. Миколаївського району", — повідомив Решетілов.
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що внаслідок чергової атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини пошкоджено магістральні мережі. Без електропостачання залишилася частина Дніпра та чотирьох районів області.