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Суди зобов'язали українське підприємство та іноземну компанію сплатити понад 5,5 мільйона гривень штрафу за порушення оборонних контрактів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомо, що загальна сума договорів перевищувала 40 мільйонів гривень. Йдеться про постачання квадрокоптерів, зокрема оснащених тепловізійними камерами.

За першим контрактом військовим повинні були поставити квадрокоптери DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) на понад 16,5 мільйона гривень. Проте у визначений строк дрони не поставили. Військова частина розірвала контракт та вимагала штраф.

Другий контракт передбачав постачання іноземною компанією 45 комплектів квадрокоптерів Autel EVO Max 4T та 90 комплектів DJI Mavic 3T. Сума договору перевищувала 23 мільйона доларів. Проте компанія поставила лише 45 комплектів Autel EVO Max 4T, а решту дронів військова частина не отримала. Договір розірвали.

"Суд визнав додаткову угоду недійсною та стягнув з іноземної компанії понад 2,2 млн грн штрафних санкцій", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, на Київщині викрили зловмисників, які видавали себе за волонтерів. Вони обманули людей на понад мільйон гривень. Аферисти проводили онлайн-трансляції у TikTok та інших інтернет-ресурсах, видаючи себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, БФ "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF.