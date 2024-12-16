Прикордонники показали, як приземлили російський "шахед" на Черкащині

фото: ДПСУ

Сьогодні, 16 грудня, під час нічної атаки бійці підрозділу бригади "Сталевий Кордон" ліквідували російський дрон-камікадзе типу "Shahed-136"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Захисники виявили повітряну ціль і знищили її. Уламки збитого дрона впали в акваторію Дніпра, не заподіявши жодної шкоди інфраструктурі чи мирному населенню", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Ворог запустив 49 дронів. Сили ППО збили 27 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотників інших типів.