Прикордонники показали, як приземлили російський "шахед" на Черкащині
Сьогодні, 16 грудня, під час нічної атаки бійці підрозділу бригади "Сталевий Кордон" ліквідували російський дрон-камікадзе типу "Shahed-136"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Захисники виявили повітряну ціль і знищили її. Уламки збитого дрона впали в акваторію Дніпра, не заподіявши жодної шкоди інфраструктурі чи мирному населенню", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Ворог запустив 49 дронів. Сили ППО збили 27 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотників інших типів.
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