У Києві під поїзд Кільцевої електрички кинулася людина

ілюстративне фото: t.me/kyiv_city_express

Сьогодні вранці, 5 грудня, під електропоїзд Київської кільцевої електрички кинулася людина. Через надзвичайну подію затримується рух електротранспорту

Про це повідомляє офіційний канал про Київську кільцеву електричку та оновлені приміські сполучення Укрзалізниці Kyiv City Express, передає RegioNews.

"Електропоїзд 7307 з Дарниці в напрямку Вокзальної зупинився в очікуванні слідчих дій: під поїзд кинулася людина. Затримка буде суттєвою і вплине на графік оборотного рейсу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчий рейс із Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку скасували. Очікується, що рейс о 08:39 зі Святошина через Сирець і Почайну поїде за розкладом резервним складом.

Наразі на місці НП тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно у Києві станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" та "Деміївська" були зачинені на вхід для пасажирів у зв'язку із падінням пасажирки під потяг.