фото: Олег Слабоспицький/Facebook

У Києві у парку "Вічної Слави" демонтували погруддя деяких радянських військових та державних діячів

Про це Суспільному повідомили у профільній комісії Київської міськради, передає RegioNews.

Зокрема, у парку демонтували погруддя Сидора Ковпака – члена російської більшовицької партії з 1919 року.

"В Києві демонтували погруддя совєцьких військових діячів Сидора Ковпака, Івана Черняховського, Павла Рибалка, Олексія Федорова в парку Слави. Це відбулося на виконання рішення Київради від 4 липня 2024 року про усунення цих та інших об'єктів з публічного простору в рамках деколонізації. В подальшому мають бути демонтовані також постаменти", — розповів громадський діяч Олег Слабоспицький.

Нагадаємо, у Києві після 30 років будівництва відкрили Подільський міст.