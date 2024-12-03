Київського лікаря-гінеколога викрили на махінаціях з даними у системі Helsi

фото: pixabay.com

Лікаря-гінеколога однієї з поліклінік у Києві підозрюють в тому, що він створював неіснуючі записи прийомів пацієнтів у медичній системі Helsi

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, кілька пацієнток побачили записи в Helsi про періодичне відвідування гінеколога, хоча насправді у ці дні на консультації вони не записувались.

Жінки почали цікавитись, чому з'являлися записи в їхніх електронних кабінетах. Нині встановили щонайменше 22 епізоди створення фейкових записів.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати кількість пацієнтів, для яких підозрюваний фіктивно провів прийом.

Лікарю повідомили про підозру за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру лікарю, службовцю ТЦК та цивільній особі у Києві. За даними слідства, вони сприяли ухиленню від мобілізації за хабарі у розмірі 6-12 тис. доларів США.