15:50  04 грудня
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
08:51  04 грудня
На Львівщині 30-річний чоловік намагався виїхати за кордон з двома дружинами
20:11  03 грудня
Житель Києва знайшов мішок з боєприпасами в гаражному кооперативі
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2024, 21:46

Київського лікаря-гінеколога викрили на махінаціях з даними у системі Helsi

03 грудня 2024, 21:46
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Лікаря-гінеколога однієї з поліклінік у Києві підозрюють в тому, що він створював неіснуючі записи прийомів пацієнтів у медичній системі Helsi

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, кілька пацієнток побачили записи в Helsi про періодичне відвідування гінеколога, хоча насправді у ці дні на консультації вони не записувались.

Жінки почали цікавитись, чому з'являлися записи в їхніх електронних кабінетах. Нині встановили щонайменше 22 епізоди створення фейкових записів.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати кількість пацієнтів, для яких підозрюваний фіктивно провів прийом.

Лікарю повідомили про підозру за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру лікарю, службовцю ТЦК та цивільній особі у Києві. За даними слідства, вони сприяли ухиленню від мобілізації за хабарі у розмірі 6-12 тис. доларів США.

Лікар лікарня медзаклади Helsi
На Житомирщині затримали двох медпрацівників, які вимагали хабар від учасника війни
03 грудня 2024, 20:42
У МОЗ повідомили, коли почнеться відбудова "Охматдиту"
20 листопада 2024, 08:43
У Львові госпіталізували чоловіка з підозрою на правець, він у реанімації
06 листопада 2024, 09:51
Всі новини »
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
Росіяни вдарили дронами по Нікопольщині: загинула жінка, є постраждалий
04 грудня 2024, 17:53
Харківщина отримала від міжнародних благодійників будматеріали для ремонту дахів
04 грудня 2024, 17:48
У Києві у парку Слави демонтували погруддя радянських діячів
04 грудня 2024, 17:22
Масштабна пожежа під Тернополем: із палаючої ферми врятували 50 тварин
04 грудня 2024, 17:00
У Куп’янську російський дрон влучив в авто ритуальних послуг: у прокуратурі показали фото
04 грудня 2024, 16:47
Ексзаступника голови Вищого господарського суду відправили під варту
04 грудня 2024, 16:24
Прикордонники показали, як збили на Півночі два російські дрони-камікадзе
04 грудня 2024, 16:15
Росіяни завдали ударів по Краматорському району: на підприємствах виникли пожежі
04 грудня 2024, 15:58
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
04 грудня 2024, 15:50
Працівники ТЦК, військові та лікарі: у Дніпрі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації
04 грудня 2024, 15:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Всі публікації »
Марія Золкіна
Володимир Паніотто
Олександр Краковецький
Всі блоги »