Киевского врача-гинеколога разоблачили на махинациях с данными в системе Helsi

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Врача-гинеколога одной из поликлиник в Киеве подозревают в том, что он создавал несуществующие записи приемов пациентов в медицинской системе Helsi

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, несколько пациенток увидели записи в Helsi о периодическом посещении гинеколога, хотя в эти дни на консультации они не записывались.

Женщины стали интересоваться, почему появлялись записи в их электронных кабинетах. В настоящее время установили не менее 22 эпизода создания фейковых записей.

Правоохранители продолжают выяснять количество пациентов, для которых подозреваемый фиктивно провел прием.

Врачу сообщили о подозрении по факту несанкционированных действий с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении врачу, служащему ТЦК и гражданскому лицу в Киеве. По данным следствия, они способствовали уклонению от мобилизации за взятки в размере 6-12 тыс. долларов США.