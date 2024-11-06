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У Львові госпіталізували 48-річного чоловіка з підозрою на правець, після травми ноги у нього виникли симптоми хвороби

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Чоловік звернувся по допомогу в одну з лікарень Львівської області 1 листопада. Чоловік розповів, що йому на ногу наступив кінь. Вже наступного дня у пацієнта з'явилися симптоми, характерні для правця. Йдеться про спазм м'язів обличчя, судоми, важкість дихання та загальна слабкість. Чоловіка відправили до лікарні у Львові.

Наразі стан пацієнта суттєво погіршився, йому розпочали штучну вентиляцію легень. Медикам не вдалося встановити, чи має чоловік щеплення проти правця.

Від початку року на Львівщині підтвердили ще два випадки правця — у 12-річної дівчинки та 10-річного хлопчика. Після лікування обоє одужали, їх вже виписали зі лікарні.

Щеплення проти правця входить в Україні у перелік обов'язкових, їх роблять усім українцям безкоштовно. Для захисту від хвороби необхідно отримати щеплення у віці 2, 4, 6, 18 місяців, а потім у 6 та 16 років, а після цього кожні 10 років.

Нагадаємо, у січні цього року 45-річний буковинець, у якого підтвердили захворювання на правець, помер у лікарні. Він мав важку форму хвороби та останні десять років не отримував щеплення від цієї інфекції.