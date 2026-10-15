Російські БпЛА влучили у два підприємства на Полтавщині
15 жовтня російські війська атакували безпілотниками два промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах Полтавської області
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Зафіксовано влучання ворожих безпілотників по двох промислових підприємствах.
За попередніми даними, внаслідок ударів загиблих і поранених немає.
Інформацію про масштаби пошкоджень та інші наслідки атаки наразі уточнюють.
Нагадаємо, вдосвіта 15 жовтня російські окупанти атакували Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровської області. На жаль, загинули двоє людей.
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