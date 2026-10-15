Фото: поліція

ДТП сталася 13 жовтня близько 06:00 у селі Коровинці Роменського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто "ВАЗ-21150" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою DAF із причепом під керуванням 35-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення 40-річний водій легковика та пасажир, його 52-річний брат, загинули на місці події. Травмованого водія вантажівки госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 13 жовтня близько 05:40 на Сумщині на мосту "ВАЗ" врізався в металевий відбійник – той наскрізь проштрикнув авто. Водій та пасажирка загинули на місці, ще один пасажир дістав травми.