В Киеве сбили все ракеты и дроны, атаковавшие столицу

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Во время комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву сегодня, 28 ноября, ПВО сбила все вражеские цели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Отмечается, что воздушную тревогу в столице объявили около полуночи из-за угрозы БПЛА. Ближе к утру русские войска выпустили ракеты Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Ракеты заходили в Киев по разным направлениям. В общей сложности тревога в Киеве длилась почти 9,5 часов.

"В результате противовоздушного боя все вражеские цели, угрожавшие Киеву, были уничтожены", – говорится в сообщении.

Напомним, утром российская армия атаковала столицу ракетами. Работала ПВО, были зафиксированы падения обломков в Днепровском районе столицы.

Также обломки еще одной вражеской ракеты рухнули на территории предприятия в Дарницком районе города.