Мужчину, застрелившего человека в столичной гостинице, задержали

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Правоохранители сегодня, 24 ноября, задержали мужчину, который устроил стрельбу в одной из гостиниц Киева и убил человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Стрелка, который устроил стрельбу в гостинице и смертельно ранила мужчину, задержано", - сообщили правоохранители.

Полиция не предоставила никаких подробностей относительно задержания злоумышленника. Более подробную информацию правоохранители обещают обнародовать со временем.

Напомним, как сообщалось ранее, в ночь на 23 ноября в одной из гостиниц Киева возникла потасовка, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта погиб 27 летний мужчина. Еще два человека, в том числе охранник гостиницы, получили огнестрельные ранения.