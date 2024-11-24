Мужчину, застрелившего человека в столичной гостинице, задержали
Правоохранители сегодня, 24 ноября, задержали мужчину, который устроил стрельбу в одной из гостиниц Киева и убил человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Стрелка, который устроил стрельбу в гостинице и смертельно ранила мужчину, задержано", - сообщили правоохранители.
Полиция не предоставила никаких подробностей относительно задержания злоумышленника. Более подробную информацию правоохранители обещают обнародовать со временем.
Напомним, как сообщалось ранее, в ночь на 23 ноября в одной из гостиниц Киева возникла потасовка, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта погиб 27 летний мужчина. Еще два человека, в том числе охранник гостиницы, получили огнестрельные ранения.
В результате стрельбы в одной из киевских гостиниц погиб человекВсе новости »
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