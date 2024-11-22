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22 листопада 2024, 13:16

Із знаменитого будинку на Хрещатику у Києві приберуть радянську зірку

22 листопада 2024, 13:16
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фото: kyivpastfuture.com.ua
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Влада Києва ухвалила рішення демонтувати 47 об’єктів та елементів оздоблення, що відображають радянську та російську політику. Серед об'єктів, які підлягають демонтажу - знаменита зірка на шпилі багатоповерхового будинку на Хрещатику

Про це повідомляється на сайті КМДА, передає RegioNews.

Йдеться про 15-поверховий будинок за адресою вулиця Хрещатик, 25, збудуваного у 1954 році. Він розміщується на підйомі та є однією з головних споруд Хрещатика.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко зазначила, що це рішення охоплює демонтаж пам’ятників радянським пропагандистам, постаментів пам’ятників Леніну тощо.

27 об’єктів потребують повного демонтажу, серед них зірка на даху будинку на Хрещатику, а також пам’ятники Олександру Бойченку та Миколі Островському, постаменти від пам’ятника Володимиру Леніну, меморіальний камінь "Комсомольська алея" та інші.

Окрім того, визначено 20 об’єктів, окремі елементи композиції яких потребують вилучення чи корекції. Зокрема, буде замінено дошку з російськомовною цитатою режисера Станіслава Говорухіна на пам’ятнику воїнам-інтернаціоналістам по вулиці Лаврська, 19. Замість цього розмістять дошку з присвятою державною мовою тим українцям, що загинули під час військового вторгнення СРСР в Афганістан.

Станом на сьогодні з публічного простору Києва вже прибрали 117 об’єктів чи елементів, які відображають радянську або російську політику. Залишилося ще 87 об’єктів, з них 12 мають пам’яткоохоронний статус.

Нагадаємо, у вересня, Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування 328 населених пунктів.

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