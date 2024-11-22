Из знаменитого дома на Крещатике в Киеве уберут советскую звезду

фото: kyivpastfuture.com.ua

Власти Киева приняли решение демонтировать 47 объектов и элементов отделки, отражающих советскую и российскую политику. Среди объектов, подлежащих демонтажу – знаменитая звезда на шпиле многоэтажного дома на Крещатике

Об этом сообщается на сайте КГГА, передает RegioNews.

Речь идет о 15-этажном доме по адресу улица Крещатик, 25, построенного в 1954 году. Он находится на подъеме и является одним из главных сооружений Крещатика.

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко отметила, что это решение охватывает демонтаж памятников советским пропагандистам, постаменты памятников Ленину и тому подобное.

27 объектов нуждаются в полном демонтаже, среди них звезда на крыше дома на Крещатике, а также памятники Александру Бойченко и Николаю Островскому, постаменты от памятника Владимиру Ленину, мемориальный камень "Комсомольская аллея" и другие.

Кроме того, определены 20 объектов, отдельные элементы композиции которых требуют удаления или коррекции. В частности, будет заменена доска с русскоязычной цитатой режиссера Станислава Говорухина на памятнике воинам-интернационалистам по улице Лаврская, 19. Вместо этого разместят доску с посвященным государственным языком украинцам, погибшим во время военного вторжения СССР в Афганистан.

На сегодняшний день из публичного пространства Киева уже убрали 117 объектов или элементов, отражающих советскую или российскую политику. Осталось еще 87 объектов, из них 12 имеют памятник охраны.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла решение о переименовании 328 населенных пунктов.