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21 листопада 2024, 15:48

У Києві п'яний водій збив на переході 14-річну дівчинку та поїхав геть

21 листопада 2024, 15:48
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фото: поліція
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ДТП сталася на вулиці Остафія Дашкевича, що у Дніпровському районі столиці. Поліція розшукала водія-втікача

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Fiat Toledo не зупинивcя на забороняючий сигнал світлофора та збив 14-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Школярку госпіталізували до лікарні – у неї перелом тазової кістки.

Після наїзду на підлітка водій намагався втекти з місця ДТП, проте поліцейські швидко встановили напрямок руху автомобіля та затримали його за кілька кварталів від місця події.

Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад "Драгер" показав 2,33 проміле.

Затриманому оголосили підозру. Суд взяв 33-річного чоловіка під варту без права внесення застави. Йому загрожує дл 3 років тюрми.

Нагадаємо, вранці 19 листопада у Києві водій позашляховика на смерть збив жінку. Подія сталася в Подільському районі міста.

Київ ДТП алкоголь дитина постраждала пішохід
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