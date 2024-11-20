У Києві дерево впало на жінку: вона загинула
Вдень 20 листопада у Києві через падіння дерева на Лук'янівці загинула людина
Про це передає RegioNews із посиланням на Суспільне.
У ДСНС попереджали про пориви вітру 15-20 м/с в столиці. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, 19 листопада у Києві 12-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. Дитина загинула на місці.
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