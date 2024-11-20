У Києві розгорнули нові блокпости та проводять перевірки: КМВА заявляє про "безпекові навчання"
Столична військова адміністрація повідомила про проведення безпекових навчань у Києві, під час яких відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
За словами начальника КМВА Сергія Попко, тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.
За словами керівника адміністрації, головне завдання навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.
Він додав, що такі тренування в Києві й надалі будуть проводитися системно.
Нагадаємо, вранці 20 листопада у Києві прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона.