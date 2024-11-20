В двух районах Киева зафиксировано падение обломков российских дронов: подробности от КГВА
В результате атаки российских дронов по столице утром 20 ноября зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в двух районах города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГВА.
В частности, известно, что обломки дронов упали в Подольском и Оболонском районах Киева.
В Подольском районе обломки рухнули на автомобиль. Также в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении.
В Оболонском районе обломки рухнули на открытой территории.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона. Также ранее была информация о пожаре в результате падения обломков дрона в Днепровском районе. Однако эти данные не подтвердились.
В то же время известно о повреждении гражданских объектов в результате дроновой атаки в Киевской области - повреждены учебные заведения и админздания.