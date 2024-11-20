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20 ноября 2024, 10:49

В двух районах Киева зафиксировано падение обломков российских дронов: подробности от КГВА

20 ноября 2024, 10:49
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фото: КГВА
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В результате атаки российских дронов по столице утром 20 ноября зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в двух районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГВА.

В частности, известно, что обломки дронов упали в Подольском и Оболонском районах Киева.

В Подольском районе обломки рухнули на автомобиль. Также в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении.

В Оболонском районе обломки рухнули на открытой территории.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона. Также ранее была информация о пожаре в результате падения обломков дрона в Днепровском районе. Однако эти данные не подтвердились.

В то же время известно о повреждении гражданских объектов в результате дроновой атаки в Киевской области - повреждены учебные заведения и админздания.

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