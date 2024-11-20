У Києві прогриміли вибухи — працює ППО

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Вранці, 20 листопада, у Києві лунають вибухи. Вони пов'язані з роботою ППО по ворожому дрону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КМВА.

Також у Повітряних силах ЗСУ попередили, що ворожий ударний дрон перебуває над містом.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що впродовж минулої доби російські окупанти завдали 415 ударів по території Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів області.