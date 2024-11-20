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20 ноября 2024, 10:44

В Киеве развернули новые блокпосты и проводят проверки: КГВА заявляет об "учениях по безопасности"

20 ноября 2024, 10:44
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фото: КГВА
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Столичная военная администрация сообщила о проведении учений безопасности в Киеве, во время которых происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

По словам руководителя администрации, главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

Он добавил, что такие тренировки в Киеве и дальше будут проводиться системно.

Напомним, утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона.

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