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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Про свою знахідку жінка повідомила на спецлінію 112.

Патрульні прибули за вказаною адресою, огородили місце події та викликали вибухотехніків.

Також поліцейські нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна торкатися їх. Також необхідно повідомити про знахідку екстреним службам. До приїзду фахівців не підпускати нікого до небезпечного предмета.

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