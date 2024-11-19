Жителька Києва знайшла снаряд біля смітників
Жителька Солом'янського району Києва виявила біля сміттєвих баків предмет, схожий на снаряд
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Про свою знахідку жінка повідомила на спецлінію 112.
Патрульні прибули за вказаною адресою, огородили місце події та викликали вибухотехніків.
Також поліцейські нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна торкатися їх. Також необхідно повідомити про знахідку екстреним службам. До приїзду фахівців не підпускати нікого до небезпечного предмета.
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