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14 листопада 2024, 21:43

Адвокати Тищенка "завалили" суд клопотаннями, рішення щодо запобіжного заходу не ухвалено

14 листопада 2024, 21:43
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Фото: Дарина Коломієць/Суспільне
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Печерський райсуд Києва на своєму засіданні 14 листопада не зміг визначитись з продовженням запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Прокурор у суді розповів, що засідання щодо продовження запобіжного заходу для Тищенка мало б відбутися ще 8 листопада, але його вже кілька разів переносили через те, що підозрюваний не з'являвся. Сторона обвинувачення такі дії з боку Тищенка розцінює як затягування процесу, аби дотягнути до 16 листопада і залишитися без запобіжного заходу.

Тищенко пояснив свою відсутність на засіданнях поганим самопочуттям.

Сьогоднішнє засідання тривали близько двох годин, однак суд так і не зміг перейти до розгляду щодо продовження запобіжного заходу, або до його переобрання.

Спершу адвокат Тищенка заявив, що секретар суду не повідомляє про справу іншого захисника у справі, тому попросив суддю про його відвід.

Після того, як суддя відхилила його, адвокат нардепа почав клопотати про відвід прокурора.

Після цього було клопотання про те, аби присутніх журналістів вивели із зали суду, або ж залишити лише тих, які прийшли за "редакційними завданнями".

Наступним клопотанням було прохання перенести слухання справи з Печерського суду столиці до Шевченківського. Коли це клопотання також було відхилено, адвокат Тищенка заявив про упередженість судді та подав клопотання про відвід і їй.

Сам же Тищенко звернувся до судді й зауважив, що нібито у мережі шириться інформація про їхнє "кумівство".

Після цього суддя оголосив перерву. 15 листопада суд продовжить засідання з розгляду клопотання захисника Тищенка щодо відводу судді.

Нагадаємо, 12 листопада Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Нардеп залишиться під цілодобовим домашнім арештом.

13 листопада, у мережі з'явилося фото народного депутата Миколи Тищенка, який фігурує у кримінальному провадженні та має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Нардеп пояснив, що перебуває на вулиці, оскільки прямує у суд.

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