Тищенко вимагає відводу судді через підозри у "кумівстві"

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Народний депутат Микола Тищенко під час судового засідання попросив про відвід судді, який розглядає справу

Своє прохання Тищенко обґрунтував тим, що у мережі поширюють інформацію про нібито його родинні зв'язки з суддею, передає RegioNews.

За словами Тищенка, з'явилася інформація, ніби суддя є кумом нардепа. Він наголосив, що ця інформація є абсурдною, хоча зауважив, що сам він не проти "кумівства" з представником Феміди.

При цьому ні адвокат, ні сам політик не змогли назвати конкретне джерело, де вони побачили таку інформацію, на основі якої вимагають відводу судді.

Нагадаємо, 13 листопада, у мережі з'явилося фото народного депутата Миколи Тищенка, який фігурує у кримінальному провадженні та має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Нардеп пояснив, що перебуває на вулиці, оскільки прямує у суд.

Як відомо, 12 листопада, Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Нардеп залишиться під цілодобовим домашнім арештом.

25 червня правоохоронці повідомили про підозру Миколі Тищенку за фактом нападу його охорони на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова.