18:34  14 ноября
Тищенко требует отвода судьи из-за подозрений в "кумовстве"
22:28  14 ноября
Враг атаковал Одессу "шахедами": возникли пожары, есть повреждения инфраструктуры
20:52  14 ноября
Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве: будут ли перекрывать движение
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2024, 21:43

Адвокаты Тищенко "завалили" суд ходатайствами, решение о мере пресечения не принято

14 ноября 2024, 21:43
Читайте також українською мовою
Фото: Дарья Коломиец/Суспільне
Читайте також
українською мовою

Печерский райсуд Киева на своем заседании 14 ноября не смог определиться с продолжением меры пресечения для народного депутата Николая Тищенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Прокурор в суде рассказал, что заседание по продлению меры пресечения для Тищенко должно было состояться еще 8 ноября, но его уже несколько раз переносили из-за того, что подозреваемый не появлялся. Сторона обвинения такие действия со стороны Тищенко расценивает как затягивание процесса, чтобы дотянуть до 16 ноября и остаться без меры пресечения.

Тищенко объяснил свое отсутствие на заседаниях плохим самочувствием.

Сегодняшнее заседание длилось около двух часов, однако суд так и не смог перейти к рассмотрению о продлении меры пресечения или к его переизбранию.

Сначала адвокат Тищенко заявил, что секретарь суда не сообщает о деле другого защитника по делу, поэтому попросил судью о его отводе.

После того, как судья отклонила его, адвокат нардепа стал ходатайствовать об отводе прокурора.

После этого последовало ходатайство о том, чтобы присутствующих журналистов вывели из зала суда, или оставить только тех, которые пришли за "редакционными задачами".

Следующим ходатайством была просьба перенести слушания дела из Печерского суда столицы в Шевченковский. Когда это ходатайство также было отклонено, адвокат Тищенко заявил о предвзятости судьи и подал ходатайство об отводе и ей.

Сам же Тищенко обратился к судье и заметил, что якобы в сети распространяется информация об их "кумовстве".

После этого судья объявил перерыв. 15 ноября суд продолжит заседание по рассмотрению ходатайства защитника Тищенко по отводу судьи.

Напомним, 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

13 ноября в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, который фигурирует в уголовном производстве и должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.

суд Киев арест Николай Тищенко мера пресечения
Тищенко требует отвода судьи из-за подозрений в "кумовстве"
14 ноября 2024, 18:34
Тищенко, который должен сидеть под домашним арестом, заметили на улицах Киева: нардеп отреагировал
13 ноября 2024, 12:45
Апелляционный суд в Киеве принял решение о мере пресечения Тищенко
12 ноября 2024, 20:01
Все новости »
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
Враг атаковал Одессу "шахедами": возникли пожары, есть повреждения инфраструктуры
14 ноября 2024, 22:28
Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве: будут ли перекрывать движение
14 ноября 2024, 20:52
Россияне нанесли удары по Днепропетровщине, ранена местная жительница
14 ноября 2024, 20:18
На Сумщине СБУ разоблачила двух "благотворителей", которые переправляли через границу мужчин
14 ноября 2024, 19:37
В Раде рассказали, когда Минобороны представит законопроект о демобилизации
14 ноября 2024, 19:06
Тищенко требует отвода судьи из-за подозрений в "кумовстве"
14 ноября 2024, 18:34
Под обстрел в Славянске попал экипаж полиции
14 ноября 2024, 18:05
Подозрение СБУ получил предатель корейского происхождения, вывешивавший флаг РФ над Луганской ОГА
14 ноября 2024, 17:31
В Черкасской области водолазы достали из реки тело мужчины
14 ноября 2024, 17:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »