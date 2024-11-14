Фото: Дарья Коломиец/Суспільне

Печерский райсуд Киева на своем заседании 14 ноября не смог определиться с продолжением меры пресечения для народного депутата Николая Тищенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Прокурор в суде рассказал, что заседание по продлению меры пресечения для Тищенко должно было состояться еще 8 ноября, но его уже несколько раз переносили из-за того, что подозреваемый не появлялся. Сторона обвинения такие действия со стороны Тищенко расценивает как затягивание процесса, чтобы дотянуть до 16 ноября и остаться без меры пресечения.

Тищенко объяснил свое отсутствие на заседаниях плохим самочувствием.

Сегодняшнее заседание длилось около двух часов, однако суд так и не смог перейти к рассмотрению о продлении меры пресечения или к его переизбранию.

Сначала адвокат Тищенко заявил, что секретарь суда не сообщает о деле другого защитника по делу, поэтому попросил судью о его отводе.

После того, как судья отклонила его, адвокат нардепа стал ходатайствовать об отводе прокурора.

После этого последовало ходатайство о том, чтобы присутствующих журналистов вывели из зала суда, или оставить только тех, которые пришли за "редакционными задачами".

Следующим ходатайством была просьба перенести слушания дела из Печерского суда столицы в Шевченковский. Когда это ходатайство также было отклонено, адвокат Тищенко заявил о предвзятости судьи и подал ходатайство об отводе и ей.

Сам же Тищенко обратился к судье и заметил, что якобы в сети распространяется информация об их "кумовстве".

После этого судья объявил перерыв. 15 ноября суд продолжит заседание по рассмотрению ходатайства защитника Тищенко по отводу судьи.

Напомним, 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

13 ноября в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, который фигурирует в уголовном производстве и должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.