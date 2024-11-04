Поліція оприлюднила коментар щодо масової ДТП у Києві: є інформація про загиблого

фото: поліція

Внаслідок дорожньої аварії з автобусом, яка сталася вранці, 4 листопада, на Теремках у Києві, загинула одна людина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці нагадують, що аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного.

За попередньою інформацією, зіткнулися 4 транспортних засоби, серед яких автобус та вантажівка.

"Наразі відомо що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Кількість потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють слідчі та з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися відео моменту ДТП на Теремках. Автобус врізався у автомобілі, а потім у кіоск.