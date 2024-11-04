Чергова дронова атака ворога на Київ: зафіксовано падіння уламків у двох районах

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В ніч проти 4 листопада російські війська здійснили чергову дронову атаку на Київ. Сили ППО знешкодили всі дрони, запущені ворогом, у низці районів столиці зафіксовано падіння уламків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

У повідомленні зазначається, що уламки збитих цілей ворога впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

На місцях падіння уламків були зафіксовані невеликі пожежі сухої трави. Внаслідок дронової атаки постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські війська також атакували Київ дронами. Падіння уламків зафіксовано у двох районах столиці, є пошкодження будівель.