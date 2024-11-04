У Києві автобус протаранив авто та врізався у кіоск: перші подробиці про ДТП

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На Теремках у Києві вранці, 4 листопада, автобус протаранив авто, а потім врізався у кіоск

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на київські Telegram-канали.

Аварія сталася на вулиці Заболотного. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП є загиблі.

На місці вже працюють рятувальники.Зокрема, працівники рятувальних служб намагаються деблокувати людину з автівки, яка внаслідок зіткнення з автобусом отримала дуже сильні пошкодження.

У мережі уже з'явилися відео моменту ДТП. Патрульна поліції наразі не коментувала інцидент.

Нагадаємо, 1 листопада у Києві на Харківському шосе сталася масова ДТП за участю маршрутки.