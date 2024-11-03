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03 листопада 2024, 14:14

Внаслідок атаки дронів у Києві пошкоджена будівля інституту журналістики

03 листопада 2024, 14:14
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фото: chytomo.com
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Внаслідок атаки російських дронів у ніч проти 3 листопада в Шевченківському районі Києва уламки пошкодили будівлю Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Про це у коментарі журналістам розповіла викладачка Інституту журналістики Олена Грозна, передає RegioNews.

За словами викладачки, пошкоджена фронтальна частина будівлі, яка розташована ближче до гуртожитку Інститут міжнародних відносин Київського національного університету. Вона зазначила, що на цій стороні будівлі повилітали майже всі вікна.

Олена Грозна зазначила, що наслідки падіння уламків допомагають ліквідувати студенти, більшість з яких проживають у гуртожитку, який також отримав пошкодження внаслідок дронової атаки.

Співробітники та студенти інституту не постраждали.

Викладачка також зазначила, що принаймні протягом наступного тижня в інституті діятиме дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше у КМВА повідомили, що у ніч проти 3 листопада російські війська здійснили чергову дронову атаку по Києву. Падіння уламків зафіксовано у двох районах столиці.

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