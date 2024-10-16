У Києві затримали посадовця Укренерго, який виправдовував злочини росіян

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Правоохоронці затримали у Києві посадовця компанії Укренерго, який виправдовував воєнні злочини росіян та заперечував державність України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ та Київську обласну прокуратуру.

Чоловікові оголосили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Підозрюваний - один з керівників підрозділу держпідприємства. Він відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергосистеми України. За даними слідства, чоловік виправдовував збройну агресію РФ і вихваляв її учасників.

Фігуранта справи затримали за місцем проживання у Києві. Під час проведених обшуків у нього виявлено листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів комуністичного режиму колишнього СРСР.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи АТ "Енергоатом".