У Києві затримали посадовця Укренерго, який виправдовував злочини росіян
Правоохоронці затримали у Києві посадовця компанії Укренерго, який виправдовував воєнні злочини росіян та заперечував державність України
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ та Київську обласну прокуратуру.
Чоловікові оголосили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.
Підозрюваний - один з керівників підрозділу держпідприємства. Він відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергосистеми України. За даними слідства, чоловік виправдовував збройну агресію РФ і вихваляв її учасників.
Фігуранта справи затримали за місцем проживання у Києві. Під час проведених обшуків у нього виявлено листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів комуністичного режиму колишнього СРСР.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи АТ "Енергоатом".