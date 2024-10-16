05:30  16 жовтня
Смертельна ДТП на Київщині: жінку-пішохода двічі переїхали автівки
09:54  16 жовтня
Миколаїв та значна частина області знеструмлені через аварію
10:02  16 жовтня
У Львові вночі спалахнула масштабна пожежа на складі
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2024, 02:38

У Києві судили за ухилення від мобілізації члена буддійської релігійної організації: яке покарання він отримав

16 жовтня 2024, 02:38
Читайте также на русском языке
фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дарницький районний суд Києва визнав винним в ухиленні від мобілізації члена буддійської релігійній організації «Дзогчен Громада» і призначив чотири роки позбавлення волі.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

На суді чоловік розповів, що з 2015 року періодично проживав і працював у Європі. У грудні 2021 року повернувся до України, щоб відпочити, але застав повномасштабне вторгнення.

У 2023 році обвинувачений мав повернутися до Європи у зв’язку із членством у буддійській релігійній організації "Дзогчен Громада", а також за межами країни планував побачити свою матір. Чоловік спробував виїхати, але прикордонники його завернули, бо він не надав документів, які дозволяють перетинати держкордон під час воєнного стану.

Щоб отримати дозвіл на виїзд, звернувся до ТЦК. Там йому пояснили: з військового обліку осіб не знімають і за кордон не випускають, його відправили на ВЛК. У жовтні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби в армії.

Обвинувачений хотів уточнити у працівників ТЦК можливість проходження альтернативної служби, враховуючи релігійні переконання. Проте, за його словами, відчув з боку співробітників ТЦК грубе ставлення. Відтак, відмовився отримувати повістку та не прибув для відправки до військової частини.

У суді було зачитано довідку буддійської релігійної організації "Київська Дзогчен Громада", в якій зазначено: з 2011 року обвинувачений належить до буддистів, які практикують дзогчен – давній тибетський метод розпізнавання природи розуму. Громаду збудовано за принципом самоврядування та відсутності ієрархії. Віровчення релігійної громади не заохочує взаємодію зі зброєю та військовою справою.

У підсумку суд дійшов висновків, що приналежність до релігійної організації не звільняє обвинуваченого від призову на військову службу під час мобілізації. Свої аргументи київський суд підсилив позицією Верховного суду від 13 червня 2024 року. Верховний суд також зауважив, що призов на військову службу з мобілізації не означає автоматично, що особи з релігійними переконаннями зобов’язані брати до рук зброю. Вони можуть бути задіяні у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів.

Окремо київський суд дорікнув обвинуваченому, нагадавши йому давні проблеми з законом. У 2020 році він вчинив правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів.

До набрання чинності вироку суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше судили жителя Запоріжжя, який проігнорував дві повістки "через релігійні погляди".

Київ релігія мобілізація ухилянти
У Києві викрили трьох працівників коледжу, які організували схему для ухилянтів
15 жовтня 2024, 17:06
На Закарпатті 225 фейковим студентам скасували відстрочку від мобілізації
15 жовтня 2024, 16:17
На Закарпатті ректорка університету фіктивно влаштувала на навчання понад 300 чоловіків, — ЗМІ
15 жовтня 2024, 14:19
Всі новини »
10 жовтня 2024
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...
04 жовтня 2024
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Протягом вересня росіяни щодоби запускали в бік України свої бойові дрони. Це своєрідний антирекорд для нашої країни, адже досі таких щоденних масштабних атак не було жодного місяця з початку повномас...
03 жовтня 2024
Як зміниться життя українців у жовтні: "листи щастя" від ТЦК, знижений тариф за світло та кешбек за вітчизняні товари
Жовтень принесе доволі багато змін у життя українців. Чому не слід забути подати документи на отримання субсидії для тих, хто її потребує, а також, хто може розраховувати на сплату за електроенергію м...
27 вересня 2024
Ринок вакансій в Україні: що потрібно вміти для зарплатні 20-30 тис. грн і де платять по 60 тис. грн
Днями Мінфін опублікував дані про розмір заробітних плат серед чиновників різноманітних державних відомств. Наприклад, середня зарплата працівників Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і кому...
Працівника Черкаської прокуратури затримали за сексуальне насильство над дитиною
16 жовтня 2024, 22:34
В Україні сертифікували першу приватну школу операторів дронів
16 жовтня 2024, 21:49
На Миколаївщині водій Nissan збив жінку з дитиною у візочку та втік з місця ДТП
16 жовтня 2024, 21:27
На Черкащині затримали ділків, які заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 млн грн
16 жовтня 2024, 20:51
На Сумщині знешкодили російську авіаційну ракету Х-59
16 жовтня 2024, 20:17
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранені дві жінки
16 жовтня 2024, 19:36
На Волині працівник ТЦК на смерть збив жінку
16 жовтня 2024, 19:09
Нікопольщина пережила за день півтора десятка російських атак
16 жовтня 2024, 18:51
Стало відомо, хто законсервує на зиму пошкоджений росіянами корпус "Охматдиту"
16 жовтня 2024, 18:45
На Полтавщині в річці виявили тіло рибака
16 жовтня 2024, 18:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Юрій Богданов
Всі блоги »