У Києві судили за ухилення від мобілізації члена буддійської релігійної організації: яке покарання він отримав

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Дарницький районний суд Києва визнав винним в ухиленні від мобілізації члена буддійської релігійній організації «Дзогчен Громада» і призначив чотири роки позбавлення волі.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

На суді чоловік розповів, що з 2015 року періодично проживав і працював у Європі. У грудні 2021 року повернувся до України, щоб відпочити, але застав повномасштабне вторгнення.

У 2023 році обвинувачений мав повернутися до Європи у зв’язку із членством у буддійській релігійній організації "Дзогчен Громада", а також за межами країни планував побачити свою матір. Чоловік спробував виїхати, але прикордонники його завернули, бо він не надав документів, які дозволяють перетинати держкордон під час воєнного стану.

Щоб отримати дозвіл на виїзд, звернувся до ТЦК. Там йому пояснили: з військового обліку осіб не знімають і за кордон не випускають, його відправили на ВЛК. У жовтні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби в армії.

Обвинувачений хотів уточнити у працівників ТЦК можливість проходження альтернативної служби, враховуючи релігійні переконання. Проте, за його словами, відчув з боку співробітників ТЦК грубе ставлення. Відтак, відмовився отримувати повістку та не прибув для відправки до військової частини.

У суді було зачитано довідку буддійської релігійної організації "Київська Дзогчен Громада", в якій зазначено: з 2011 року обвинувачений належить до буддистів, які практикують дзогчен – давній тибетський метод розпізнавання природи розуму. Громаду збудовано за принципом самоврядування та відсутності ієрархії. Віровчення релігійної громади не заохочує взаємодію зі зброєю та військовою справою.

У підсумку суд дійшов висновків, що приналежність до релігійної організації не звільняє обвинуваченого від призову на військову службу під час мобілізації. Свої аргументи київський суд підсилив позицією Верховного суду від 13 червня 2024 року. Верховний суд також зауважив, що призов на військову службу з мобілізації не означає автоматично, що особи з релігійними переконаннями зобов’язані брати до рук зброю. Вони можуть бути задіяні у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів.

Окремо київський суд дорікнув обвинуваченому, нагадавши йому давні проблеми з законом. У 2020 році він вчинив правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів.

До набрання чинності вироку суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше судили жителя Запоріжжя, який проігнорував дві повістки "через релігійні погляди".