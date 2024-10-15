У Києві викрили трьох працівників коледжу, які організували схему для ухилянтів

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Нацполіція та СБУ викрили у Києві заступника директора столичного коледжу та двох викладачів, які організували схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції та Київської міської прокуратури.

За даними слідства, фігуранти "задніми числами" оформлювали до аспірантури у вищі навчальні заклади чоловіків призовного віку. Відтак військовозобов’язані отримували відстрочку від мобілізації та можливість виїзду за кордон.

"Аспірантура" у приватному науково-дослідному інституті або академії коштувала від 5 до 10 тисяч доларів з особи.

Затриманим оголосили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Суд обрав заступник директора навчального закладу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а двом викладачам - нічний домашній арешт.

Нагадаємо, раніше закарпатські медіа повідомили про затримання правоохоронцями ректорки Східно-європейського слов’янського університету Людмили Несух за фіктивне навчання сотні чоловіків.

Згодом в СБУ підтвердили цю інформацію та повідомили, що після викриття схеми місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".