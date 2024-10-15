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15 жовтня 2024, 17:06

У Києві викрили трьох працівників коледжу, які організували схему для ухилянтів

15 жовтня 2024, 17:06
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фото: прокуратура
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Нацполіція та СБУ викрили у Києві заступника директора столичного коледжу та двох викладачів, які організували схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції та Київської міської прокуратури.

За даними слідства, фігуранти "задніми числами" оформлювали до аспірантури у вищі навчальні заклади чоловіків призовного віку. Відтак військовозобов’язані отримували відстрочку від мобілізації та можливість виїзду за кордон.

"Аспірантура" у приватному науково-дослідному інституті або академії коштувала від 5 до 10 тисяч доларів з особи.

Затриманим оголосили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Суд обрав заступник директора навчального закладу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а двом викладачам - нічний домашній арешт.

Нагадаємо, раніше закарпатські медіа повідомили про затримання правоохоронцями ректорки Східно-європейського слов’янського університету Людмили Несух за фіктивне навчання сотні чоловіків.

Згодом в СБУ підтвердили цю інформацію та повідомили, що після викриття схеми місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".

Київ коледж освітні заклади ухилянти корупційна схема
На Закарпатті 225 фейковим студентам скасували відстрочку від мобілізації
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