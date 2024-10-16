СБУ затримала російську шпигунку при спробі виїхати з України

фото: СБУ

Служба безпеки запобігла втечі до Росії агентки ФСБ. За даними слідства, жінка «зливала» окупантам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

У спецслужбі розповіли, що фігурантка, виконавши завдання ворога, прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім – до Росії. Однак співробітники СБУ затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду.

Йдеться про 38-річну мешканку міста Селидове на Донеччині. Вона входила до агентурної мережі ворога, яку викрили ще у жовтні 2023 року. Тоді співробітники СБУ затримали двох коригувальників.

"Для конспірації всі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з ФСБ. Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії українських військ, яка стримувала просування штурмових груп окупантів у напрямку Покровська", - розповіли в СБУ.

При обшуку у затриманої вилучили російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором. Їй повідомили про підозру у державній зраді. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двох жителів Харківської області — брата у сестру — засудили до 15 років за державну зраду. Вони працювали на російські спецслужби.