На Закарпатті ректорка університету фіктивно влаштувала на навчання понад 300 чоловіків, — ЗМІ

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З'явилася інформація про затримання правоохоронцями ректорки Східно-європейського слов’янського університету Людмили Несух за фіктивне навчання понад 300 чоловіків

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За інформацією журналіста, на вихідних в області затримали групу осіб, у яку входять ректор і колишній проректор приватного університету, а також працівник військової служби правопорядку.

"Вони організували корупційну схему, за якою чоловіки призовного віку отримували статус "здобувача освіти" за 1500 євро і відстрочку від мобілізації за 500-1000 доларів. В результаті обшуків вилучено понад 4,5 млн грн у різній валюті", - розповів Глагола.

Він додав, що цією схемою змогли скористуватися близько 300 осіб призовного віку.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що викладач приватного вишу в Києві отримав підозру. Він обіцяв за гроші влаштувати чоловіка до одного з підприємств, яке займається гуманітарним розмінуванням.