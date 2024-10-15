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15 жовтня 2024, 16:01

У керівниці Хмельницької МСЕК знайшли майже $600 тис. на банківських рахунках за кордоном, — ЗМІ

15 жовтня 2024, 16:01
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фото: Віталій Носач, РБК-Україна
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У кримінальному провадженні щодо голови Хмельницької МСЕК і депутатки облради Тетяни Крупи з’явилися нові подробиці

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

У тексті ухвали Печерського райсуду щодо арешту посадовиці зазначено, що у закордонних банках чиновниця зберігала $590 тис. (або 21,5 млн грн за курсом НБУ на час операції). Ці кошти Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) наприкінці жовтня 2022 року, однак у декларації вони не були вказані.

Крім цього, правоохоронці стверджують, що чоловік підозрюваної Володимир Крупа також зберігав кошти у польських банках. Всього нараховано 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Глава сім’ї теж не вніс до декларації дружини перелічені кошти.

В цілому, за версією слідства, голова МСЕК Тетяна Крупа має пояснити походження близько 137 млн грн ($3,17 млн, 135,2 тис. євро і 1,19 млн грн), які виявлено у квартирі посадовиці, але не відображено у її декларації.

Наразі сторона захисту оскаржує ухвалу про взяття під варту Тетяни Крупи. Розгляд відбудеться 17 жовтня в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, що обіймає керівну посаду у обласному управлінні Пенсійного фонду. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

5 жовтня їй оголосили підозру, а 7 жовтня - взяли під варту. Повідомлялося, що начальниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа оформила інвалідність всім чоловікам своєї родини. Їх не мають права мобілізувати, вони можуть спокійно виїжджати за кордон.

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