На Закарпатті 225 фейковим студентам скасували відстрочку від мобілізації

фото: СБУ

Правоохоронці підтвердили інформацію про затримання ректорки одного з вишів на Закарпатті за підозрою в організації схеми ухилення від мобілізації. Всього в рамках схеми незаконно отримали відтермінування від мобілізації 225 чоловіків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління СБУ у Закарпатській області.

У повідомленні зазначається, що затримано ректора та проректора приватного університету, які без вступних екзаменів зараховували ухилянтів на бакалаврат та аспірантуру до власного та іноземного вишів.

"Після "вступу" фігуранти обіцяли таким "студентам" безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво закарпатського університету залучило до незаконної діяльності посадовця військової служби правопорядку", - розповіли в СБУ.

Фігурантів затримали під час оформлення чергової партії "студентів". Їм повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Суд помістив їх під варту з з можливістю внесення застави. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

"Після викриття СБУ, місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою", - повідомили також в СБУ.

Нагадаємо, раніше закарпатські медіа повідомили про затримання правоохоронцями ректорки Східно-європейського слов’янського університету Людмили Несух за фіктивне навчання понад 300 чоловіків/