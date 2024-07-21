Правоохоронці розпочали кримінальну справу через знесення садиби Зеленських у Києві

фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо знесення історичної будівлі по вул. Кониського 22 (колишня Тургенівська) у Києві- садиби Зеленських. Будинок перебував під арештом, тому його знесення є незаконним

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як знищення майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України). Також розслідується факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, який кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

"На будівлю по вул. Кониського 22, в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України), за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження", - розповіли у відомстві.

Тоді прокурори клопотали про накладення арешту оскільки, згідно з Генеральним планом м. Києва, ця ділянка входить до меж історичного ареалу столиці. На проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Попри це, протягом тривалого часу там проводились будівельні роботи, а саме - капітальне будівництво, під час якого можливе умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Будівельні роботи проводились без відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені", - йдеться у повідомленні.

А 19 липня, попри накладений арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок.

Правоохоронці уже встановили місце знаходження техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі. На території, де вона знаходилася, провели невідкладний обшук, в ході якого техніку вилучили. До суду подано клопотання про її арешт.

Нагадаємо, 19 липня центральній частині Києва знесли історичну садибу Зеленських. Виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що це - цинічне порушення закону.

Через знесення будівлі 19 століття жителі Києва вийшли під КМДА на акцію протесту.