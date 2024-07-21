У Києві знову спалили автомобіль військових

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У ніч проти 21 липня на столичній Троєщині підпалили автомобіль військових

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що спалене авто готували до відправки у зону бойових дій.

Авто було припарковане за адресою: Троєщина, ЖК Милославичі, вул. Закревського, 95-В.

Нагадаємо, у різних містах України фіксують хвилю підпалів автомобілів військових. До прикладу, вночі 15 липня в Одесі здійснили черговий підпал.

Також раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів в Одесі. Правоохоронці затримали двох чоловіків, які на замовлення ФСБ мали підпалювати автомобілі українських військових. Зловмисників судитимуть.

Окрім того повідомлялося, що у Рівному затримали чоловіка, який займався підпалом автомобілів українських військових за гроші.