З'явилися фото нового російського дрона-камікадзе, який зумів непоміченим долетіти до Києва

фото: defence-ua.com

Під час атаки на Київ у ніч на 20 липня ворог використав дрон-камікадзе нового типу. Цей дрон летів на наднизькій висоті і зумів проникнути у Київ непоміченим для українських військових

Про це пише Defense Express, передає RegioNews.

Командування Повітряних сил у своєму звіті про результати роботи ППО повідомило про збиття "дрона невстановленого типу". Варто зазначити, що у ніч на 20 липня вибухи у Києві пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Фото збитого дрона свідчать, що він сильно відрізняється від Shahed-136. Однак той факт, що він рухався на висоті 20-30 метрів означає, що йдеться саме про дрон-камікадзе.

Видання зазначає, що збитий дрон зовнішньо схожий на російський безпілотник ZALA 421-20. Однак цей тип дронів належить до розвідувальних, які зазвичай працюють на значно більшій висоті, ніж збитий над Києвом БпЛА. Тож, імовірно, йдеться про модифікацію на базі дрона ZALA.

Нагадаємо, як повідомлялося, вночі 20 липня сили ППО збили 12 ворожих ударних безпілотників типу Shahed та один БПЛА невстановленого типу.

Також повідомлялося, що вночі 20 липня ворожі безпілотники атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.